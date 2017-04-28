Три пенальти спасли «Анжи» от поражения в матче с «Томью»

Махачкала, , 07:46 — REGNUM В последнем матче 25 тура чемпионата России по футболу махачкалинский «Анжи» смог вырвать ничью у «Томи». Это случилось на 7-й добавленной минуте — Арсен Хубулов реализовал пенальти.

Этот пенальти стал третьим, назначенным в ворота «Томи» в этой встрече арбитром Владиславом Безбородовым. Все три удара «с точки» реализовал Хубулов.

Отметим, что в случае победы «Томи», этот успех мог стать для нее первым в текущем сезоне в гостевых матчах. Ранее томский клуб набрал на чужих аренах лишь два очка.

«Судейской бригаде пусть будет стыдно за то, как они работали и судили. Надо как-то расставлять все точки над i. Надо судить честно. Как судил Безбородов, не укладывается ни в какие рамки», — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» главный тренер «Томи» Валерий Петраков.

Напомним, что 30 апреля Владиславу Безбородову предстоит судить дерби московских ЦСКА и «Спартака».