Манчестерское дерби не выявило победителя

Лондон, , 07:19 — REGNUM «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» не сумели выявить победителя в матче чемпионата Англии по футболу.

Перенесенная встреча 26-го тура состоялась в четверг на стадионе «Этихад». Матч завершился со счетом 0:0. На 84-й минуте за неспортивное поведение был удален полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни.

Это было 174-е дерби в истории. Статистика дерби после этого матча — 72 победы «красных дьяволов», 52 ничьих и 50 побед «Манчестер Сити».

«МЮ» в следующем туре 30 апреля примет на своем поле «Суонси». «Манчестер Сити» в тот же день отправится на выезд к «Мидлсбро».

В турнирной таблице «Сити» занимает 4 место с 65 очками. «Юнайтед» — на 5 месте, в его активе 64 очка.