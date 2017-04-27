«Эдмонтон» и «Нэшвилл» начали полуфинальные серии с побед

Вашингтон, , 15:36 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» на выезде одержал победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 4: 3 в первом матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Стэнли. На 55-й минуте победу «Нэшвиллу» принёс Вернон Фиддлер.

Также на выезде одержал свою победу «Эдмонтон Ойлерз», со счетом 5: 3 обыгравший «Анахайм Дакс».

Таким образом, счет в обеих сериях стал 1:0.

Российские нападающие Владимир Тарасенко (в составе «Сент-Луиса») и Антон Слепышев (в составе «Эдмонтона») результативными действиями не отметились.