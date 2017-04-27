Бывший футболист «Интера» спровоцировал драку на поле
Инцидент произошел после матча Кубка Либертадорес с уругвайским «Пеньяролем»
Бразилиа, 27 апреля 2017, 15:20 — REGNUM Экс-игрок «Интера» и «Ювентуса» Фелипе Мело стал инициатором драки после матча группового турнира между бразильским «Палмейрасом» и уругвайским «Пеньяролем». Массовая драка началась после того, как Мело ударил кулаком по лицу футболиста уругвайской команды.После первой игры футболист заявил, что один из соперников назвал его макакой. Возможно, это и стало причиной выяснения отношений на поле.
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Палмейраса». После этой победы бразильский клуб упрочил свое лидерство в группе, набрав 10 очков.
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