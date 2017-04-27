Главного тренера «Локомотива» могут дисквалифицировать на три матча

Москва, , 15:03 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрит выход главного тренера «Локомотива» Юрия Семина за пределы технической зоны в матче против ЦСКА. Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

В матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» потерпел поражение от ЦСКА со счетом 4:0.

Ранее Сёмин уже был оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны. Тренер был предупреждён, что в случае повторного нарушения к нему будут применены новые санкции.

Согласно регламенту в случае неоднократного выхода во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи КДК РФС вправе применить к нарушителю дисквалификацию сроком до трёх матчей.