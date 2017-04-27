Сергей Бобровский не сможет сыграть на ЧМ-2017 по хоккею
Вместо него первым номером сборной России будет голкипер Андрей Василевский
Москва, 27 апреля 2017, 14:41 — REGNUM Вратарь Сергей Бобровский не вызван в состав сборной России на чемпионат мира по хоккею 2017 года. Об этом заявил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.У Бобровского был насыщенный сезон, и тренерский штаб принял решение дать Бобровскому возможность отдохнуть.
«Мы обсудили ситуацию с Сергеем и пришли к выводу, что на это мировое первенство мы его вызывать не будем. Завершившийся сезон был для него самым насыщенным в карьере. Бобровский, безусловно — вратарь номер один нашей сборной. Он всегда рад играть за национальную команду, за свою страну. Сергей прошел с нами три чемпионата мира, Кубок мира, принимал участие в Олимпиаде. В разговоре с тренерским штабом он отметил, что в случае необходимости всегда готов присоединиться к нашей команде», — приводит слова Давыдова официальный сайт Федерации хоккея России.
Напомним, что чемпионат мира по хоккею проводится каждый год. В этом году он пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.
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