«Пачука» выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ

Мехико, , 14:08 — REGNUM Мексиканский клуб «Пачука» в пятый раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ. В финале «Пачука» смогла обыграть другой мексиканский клуб «Тигрес».

Итог двухраундового противостояния определился 83-й минуте ответной встречи, когда нападающий «Пачуки» Франко Хара вывел свою команду вперед. Матч завершился со счетом 1:0. В первой встрече команды сыграли вничью — 1:1.

«Пачука» пятый раз в истории выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Последний раз это было семь лет назад.

Таким образом, «Пачука» будет представлять Америку на клубном чемпионате мира.