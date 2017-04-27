Шарапова – о критике ее агента в адрес Радваньской: «Имеет полное право»

Штутгарт, Германия, , 13:05 — REGNUM Высказывание Макса Айзенбада — агента российской теннисистки Марии Шараповой — в адрес польки Агнешки Радваньской и датчанки Каролин Возняцки — это выражение его собственного мнения, на которое он имеет полное право, сообщила спортсменка на пресс-конференции в городе Штутгарте (Германия), сообщает пресс-службе Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я не контролирую своего агента. Он последние 15 месяцев читал комментарии всех, кто их давал, и имеет полное право на собственное мнение»,

— сказала Шарапова.

Спортсменка пояснила, что она не обязана вникать в то, как к ней относятся упомянутые спортсменки, потому что все это, как показал опыт, не главное. «Все эти слова, и цитаты, и статьи в жизни ничего не значат. За последний год я усвоила это очень хорошо», — сказала она.

Напомним, 21 апреля польская теннисистка Радваньская выступила против приглашения Шараповой на турниры. По ее мнению, Российская спортсменка должна такое право завоевывать.

«Сначала Шарапова получила уайлд-кард на турнир в Германии, потом в Испании, но пока на турниры Большого шлема в Париже и Лондоне приглашений она не получала. По моему мнению, так и должно быть», — сказала полька.

Айзенбад в соцсети ответил: «Все эти опытные теннисистки «второго эшелона», такие как Радваньска и Каролина Возняцки, никогда не выигрывавшие турниры Большого шлема, видят, как их подпирает новое поколение, и хитрят, выступая против участия Шараповой в парижском турнире».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Шарапова выиграла первый официальный матч у итальянской теннисистки Роберты Винчи после окончания своей дисквалификации.

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