Дик Адвокат может возглавить сборную Нидерландов

Амстердам, , 12:15 — REGNUM Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат может вновь стать наставником сборной Нидерландов, сообщает голландский портал AD.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) уже ведёт переговоры по условиям возможной сделки с «Фенербахче», в котором Адвокат сейчас является главным тренером. Соглашение Адвоката с турецким клубом рассчитано до конца текущего сезона. Однако руководство KNVB настаивает, чтобы тренер готовил команду уже к предстоящим в мае и июне матчам с Марокко, Кот-д'Ивуаром и Люксембургом.

Помогать Адвокату в случае его назначения будут Руд Гуллит и Фред Грим.

Напомним, что в марте этого года был уволен с поста главного тренера Данни Блинд после того, как его команда потерпела поражение от Болгарии со счетом 0:2 в отборочном матче ЧМ-2018.

Сейчас сборная Нидерландов занимает четвертое место в группе А, в ее активе 7 очков. Идущая на первом месте Франция набрала 13 очков, второе место — у Швеции (10 очков), у Болгарии 9 очков и третье место.