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В немецком парламенте призвали не пускать Россию на Олимпиаду-2018

Спорт

Россия так и не осознала «неправомерность содеянного»

Олимпийский флаг
Makaristos
Олимпийский флаг

Берлин, 27 апреля 2017, 11:36 — REGNUM  Глава комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle 26 апреля заявила, что от участия в Олимпийских играх в Южной Корее необходимо отстранить сборную России.

По ее словам, Россия так и не осознала «неправомерность содеянного». Речь идет о якобы созданной в России государственной системе допинга, в чем Москву обвиняют западные СМИ.

«Исходя из всего того, что нам известно, в России осознание неправомерности содеянного, скажем так, ниже среднего», — сказала Фрайтаг, добавив, что при таких условиях сборная России не может участвовать в зимней Олимпиаде — 2018 в Южной Корее.

Фрайтаг отметила, что состояние дел с допингом в России в настоящее время должен попытаться выяснить Международный олимпийский комитет (МОК).

Напомним, 26 апреля исполком Олимпийского комитета России (ОКР) принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) об участии сборной России в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

Президент Олимпийского комитета России выразил надежду на то, что сборная России в полном составе отправится на Игры. В расширенный список сборной попали 598 человек — 336 мужчин и 262 женщины. Сразу несколько организаций ранее призывали отстранить от Игр 2018 года всю российскую сборную. Так, национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран выступили с заявлением, в котором призвали лишить российских спортсменов права на участие во всех международных соревнованиях и отобрать у РФ все международные турниры.

Читайте ранее в этом сюжете: Daily Mail: Мутко заставил спортсменку замолчать о допинговой системе в РФ

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