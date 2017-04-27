Матч между «Сент-Луисом» и «Нэшвиллом» прервали в ожидания скорой помощи

Сент-Луис, США, , 10:39 — REGNUM

Матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в городе Сент-Луис (штат Миссури, США) между американскими ХК «Сент-Луис Блюз» и ХК «Нэшвилл Предаторз» (штат Теннесси) пришлось приостановить на 15 минут из-за травмы нападающего гостей, сообщили в пресс-службе «Нэшвилла».

В результате удара о борт нападающий «Нэшвилла» сильно травмировал колено, и к нему вызвали врачебную бригаду. Хоккеист самостоятельно подняться не смог, поэтому с поля его унесли на носилках.

Трамву швейцарец получил после силового приема защитника «Сент-Луиса» Роберта Бортуццо.

Матч был прерван на 15 минут: скорая помощь увезла хоккеиста в больницу, а в ее отсутствии игру проводить запрещено.

Напомним, «Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:3. Второй матч состоится в Сент-Луисе 29 апреля в 03:00 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции