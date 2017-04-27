Стали известны доходы спортсменов в смешанных единоборствах

Москва, , 08:42 — REGNUM Гонорар Александра Шлеменко, известного как Шторм, может достигать 100 тыс. долларов. Такую информацию опубликовал «МатчТВ», который провел собственное исследование доходов бойцов ММА.

В исследовании учитывались комментарии самих спортсменов, а также руководителей организаций по смешанным единоборствам.

Так, В 2010 году Александр Шлеменко стал первым российским бойцом, победившим в гран-при американской организации Bellator: три победы с призом 100 тысяч долларов. В феврале 2015 года после боя с Мелвином Махнуфом Шлеменко получил 20 тыс. долларов (из них 10 — за победу).

У других бойцов гонорары несколько скромнее. Так, по данным «МатчТВ», Вячеслав Василевский и Александр Емельяненко получали до 50 тысяч долларов за бой, Анатолий Токов — до 30 тысяч, а Расул Мирзаев — до 15 тысяч долларов.