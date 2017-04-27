«Тоттенхэм» одержал победу в лондонском дерби
Решающий гол забил датчанин Кристиан Эриксен
Лондон, 27 апреля 2017, 07:50 — REGNUM «Тоттенхэм» в Чемпионате Англии вырвал победу в лондонском дерби с «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Победный гол на 78-й минуте с передачи Гарри Кейна забил Кристиан Эриксен. Эта победа стала для «Тоттенхэма» восьмой подряд в чемпионате.
«Тоттенхэм» идет на втором месте в турнирной таблице и уступает «Челси» четыре очка. Замыкает лидирующую тройку «Ливерпуль».
В следующем туре «Тоттенхэм» дома встретится в «Арсеналом», а «Челси» отправится на выезд к «Эвертону».
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