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«Реал» (Мадрид) уничтожил «Депортиво» — 2:6

Спорт

На данный момент «сливочные» идут на втором месте с 78-ю очками. «Депортиво» остался на 16-й строчке с 31-м очком

«Депортиво» — «Реал» (Мадрид) 2:6
Иллюстрация: Realmadrid.com
«Депортиво» — «Реал» (Мадрид) 2:6

Мадрид, 27 апреля 2017, 00:20 — REGNUM  26 апреля на стадионе «Риасор» был разыгран матч 34-тура Испанской Преьмер-лиги между командами «Депортиво» и «Реал» (Мадрид). Матч завершился со счетом 2:6 в пользу «сливочных».

В первой же атаке испанский таранный форвард Альваро Мората открыл счет ударом с острого угла после проникающего паса Иско — 0:1.

Через 13 минут лидер сборной Колумбии Хамес Родригес удвоил преимущество гостей, замкнув прострел Лукаса Васкеса с правого фланга — 0:2.

На 35-й минуте румынский форвард Флорин Андоне сократил отставание в счете, замкнув прострел Какуты с правого фланга — 1:2.

В конце первого тайма испанский правый полузащитник Лукас Васкес забил третий мяч «сливочных» ударом с близкого расстояния — 1:3.

На 67-й минуте Родригес оформил дубль после прострела Альваро Мораты — 1:4.

Через 11 минут испанский фланговый хавбэк Иско довел счет до хоккейного — 1:5. Ассистом отметился Лукас Васкес.

На 84-й минуте испанский форвард Хоселу забил после ассиста Флорина Андоне — 2:5.

В следующей же атаке бразильский опорный полузащитник Каземиро забил шестой гол гостей после голевой передачи Мариано Диаса — 2:6.

Статистика матча («Депортиво"/"Реал»)

Удары 12/21

Удары в створ 6/12

Владение 46%/54%

Фолы 13/5

На данный момент «сливочные» идут на втором месте с 78-ю очками. «Депортиво» остался на 16-й строчке с 31-м очком.

Составы на матч:

«Депортиво»: Люкс, Морено, Садней, Аррибас, Луизиньо, Бергантиньос, Чолак, Хиль, Гилерме, Какута, Андоне.

«Реал»: Касилья, Варан, Начо, Марсело, Данило, Родригес, Асенсио, Ковачич, Васкес, Иско, Мората.

Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Предупреждения: Аррибас — 68, Иско — 69, Хоселу — 90+2,Чолак — 90+3.

Голы: Мората 1 — 0:1, Родригес 14 — 0:2, Андоне 35 — 1:2, Васкес 44 — 1:3, Родригес 67 — 1:4, Иско 78 — 1:5, Хоселу 84 — 2:5, Каземиро 87 — 2:6.

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