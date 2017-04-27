«ПСЖ» не оставил шансов «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции

Париж, , 00:02 — REGNUM 26 апреля на стадионе «Парк де Пренс» был разыгран матч ½ финала Кубка Франции между командами «ПСЖ» и «Монако». Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «парижан».

На 26-й минуте немецкий оттянутый форвард Юлиан Дракслер открыл счет, добив мяч в пустые ворота после паса вдоль ворот Эдинсона Кавани — 1:0.

Через 5 минут форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани удвоил преимущество хозяев ударом пяткой после прострела Анхеля Ди Марии — 2:0.

На 51-й минуте французский защитник Сафван Мбае срезал мяч в свои ворота — 3:0.

В следующей же атаке французский опорный полузащитник Блез Матуиди довел счет до хоккейного, Замкнув прострел Ди Марии с правого фланга атак — 4:0.

В конце второго тайма бразильский защитник Маркиньос довершил разгром — 5:0.

Статистика матча («ПСЖ"/"Монако»)

Удары 24/6

Удары в створ 12/3

Владение 75%/25%

Фолы 6/9

Поздравляем «ПСЖ» с выходом в финал Кубка Франции!

Составы на матч:

«ПСЖ»: Ареола, Касвелл, Маркиньос, Менье, Силва, Матуиди, Мотта, Верратти, Дракслер, Ди Мария, Кавани.

«Монако»: Де Санктис, Диалло, Раджи, Н’Дорам, Жорже, Бьелье, Андзуана, Жермен, Кардона, Муюмба, Мбае.

Главный арбитр матча: Клеман Турпен.

Предупреждения: Диалло — 84.

Голы: Дракслер 26 — 1:0, Кавани 31 — 2:0, Мбае (авг) 51 — 3:0, Матуиди 52 — 4:0, Маркиньос 90 — 5:0.