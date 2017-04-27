«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Баварию» в шикарном противостоянии

Берлин, , 23:41 — REGNUM 26 апреля на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч полуфинала Кубка Германии между командами «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд). Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «шмелей».

На 19-й минуте немецкий вингер Марко Ройс открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от Свена Ульрайха — 0:1.

На 28-й минуте испанский центральный защитник Хави Мартинес сравнял счет ударом головы после подачи Хаби Алонсо с правого фланга — 1:1.

Через 13 минут немецкий защитник Матч Хуммельс вывел «Баварию» вперед, замкнув поперечную передачу Франка Рибери с левого фланга — 2:1.

На 69-й минуте лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет ударом головы после подачи Усмана Дембеле с правого фланга — 2:2.

Через 5 минут французский вингер Усман Дембеле вывел «шмелей» вперед после ассист Марко Ройса — 2:3.

Статистика матча («Бавария"/"Боруссия»)

Удары 18/9

Удары в створ 10/5

Владение 69%/31%

Фолы 8/12

Поздравляем «Боруссию» с выходом в финал Кубка Германии.

Составы на матч:

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Лам, Алаба, Алькантара, Рибери, Роббен, Алонсо, Мартинес, Видаль, Левандовски.

«Боруссия»: Бюрки, Геррейро, Сократис, Пищек, Шмельцер, Бендер, Ройс, Кастро, Вайгль, Дембеле, Обамеянг.

Главный арбитр матча: Мануэль Грефе.

Предупреждения: Вайгль — 15, Дембеле — 25, Роббен — 31, Алонсо — 78, Бюрки — 90+5.

Голы: Ройс 19 — 0:1, Мартинес 28 — 1:1, Хуммельс 41 — 2:1, Обамеянг 69 — 2:2, Дембеле 74 — 2:3.