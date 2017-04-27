Автогол Роберта Хута принес «Арсеналу» минимальную победу над «Лестером»
На данный момент «Арсенал» поднялся на 6-е место, набрав 60 очков. «Лестер» поднялся на 15-й позиции с 37-ю очками
Лондон, 26 апреля 2017, 23:37 — REGNUM 26 апреля на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 28-тура Английской Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Лестер». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «канониров».
В конце матча немецкий защитник «лис» Роберт Хут срезал мяч в свои ворота — 1:0.
Статистика матча («Арсенал"/"Лестер»)
Удары 9/5
Удары в створ 5/3
Владение 70%/30%
Фолы 9/13
На данный момент «Арсенал» поднялся на 6-е место, набрав 60 очков. «Лестер» поднялся на 15-й позиции с 37-ю очками.
Составы на матч:
«Арсенал»: Чех, Паулиста, Косьелни, Монреаль, Гиббс, Озил, Уолкотт, Беллерин, Джака, Коклен, Санчес.
«Лестер»: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Беналуан, Дринкуотер, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Варди, Ульоа.
Главный арбитр матча: Майкл Джонс.
Предупреждения: Симпсон — 38, Фукс — 52, Беналуан — 80, Джака — 82, Санчес — 90+3, Хут — 90+5.
Голы: Хут (авг) 86 — 1:0.
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