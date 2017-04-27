Автогол Роберта Хута принес «Арсеналу» минимальную победу над «Лестером»

Лондон, , 23:37 — REGNUM 26 апреля на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 28-тура Английской Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Лестер». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «канониров».

В конце матча немецкий защитник «лис» Роберт Хут срезал мяч в свои ворота — 1:0.

Статистика матча («Арсенал"/"Лестер»)

Удары 9/5

Удары в створ 5/3

Владение 70%/30%

Фолы 9/13

На данный момент «Арсенал» поднялся на 6-е место, набрав 60 очков. «Лестер» поднялся на 15-й позиции с 37-ю очками.

Составы на матч:

«Арсенал»: Чех, Паулиста, Косьелни, Монреаль, Гиббс, Озил, Уолкотт, Беллерин, Джака, Коклен, Санчес.

«Лестер»: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Беналуан, Дринкуотер, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Варди, Ульоа.

Главный арбитр матча: Майкл Джонс.

Предупреждения: Симпсон — 38, Фукс — 52, Беналуан — 80, Джака — 82, Санчес — 90+3, Хут — 90+5.

Голы: Хут (авг) 86 — 1:0.