Шарапова победила в первом матче после окончания дисквалификации

Штутгарт, Германия, , 23:04 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла первый официальный матч после окончания своей дисквалификации. Игра состоялась в Штутгарте (Германия) сегодня, 26 апреля.

Шарапова получила от организаторов wild card и стартовала с первого круга. Её первой соперницей оказалась итальянская теннисистка Роберта Винчи.

Шарапова разгромила её в двух сетах — 7:5, 6:3.

Во втором круге Шарапова сыграет против другой российской теннисистки Екатерины Макаровой, которая в первом круге разгромила польку Агнешку Радваньскую.

Стоит отметить, что ранее Шарапова три раза побеждала на турнире в Штутгарте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление запрещенного мельдония. При этом срок дисквалификации считался с самого начала 2016 года, когда Шарапова признала, что употребляла мельдоний после его запрета.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 15 месяцев.