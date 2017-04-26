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Шарапова победила в первом матче после окончания дисквалификации

Спорт

У теннесистки хорошие шансы восстановить свои позиции в большом теннисе

Штутгарт, Германия, 26 апреля 2017, 23:04 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла первый официальный матч после окончания своей дисквалификации. Игра состоялась в Штутгарте (Германия) сегодня, 26 апреля.

Шарапова получила от организаторов wild card и стартовала с первого круга. Её первой соперницей оказалась итальянская теннисистка Роберта Винчи.

Шарапова разгромила её в двух сетах — 7:5, 6:3.

Во втором круге Шарапова сыграет против другой российской теннисистки Екатерины Макаровой, которая в первом круге разгромила польку Агнешку Радваньскую.

Стоит отметить, что ранее Шарапова три раза побеждала на турнире в Штутгарте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление запрещенного мельдония. При этом срок дисквалификации считался с самого начала 2016 года, когда Шарапова признала, что употребляла мельдоний после его запрета.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 15 месяцев.

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