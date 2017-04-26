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«Барселона» разгромила «Осасуну» — 7:1

Спорт

На данный момент «Барселона» идет на первом месте с 78-ю очками. «Осасуна» осталась на последнем месте с 18-ю очками

Мадрид, 26 апреля 2017, 22:19 — REGNUM  26 апреля на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 34-тура Испанской Премьер-лиги между командами «Барселона» и «Осасуна». Матч завершился со счетом 7:1 в пользу «сине-гранатовых».

На 12-й минуте аргентинский вингер Лионель Месси открыл счет ударом «парашютом» через вратаря — 1:0.

На 30-й минуте португальский хавбэк Андре Гомеш забил второй мяч хозяев, замкнув прострела Ивана Ракитича с правого фланга — 2:0.

В начале второго тайма испанский полузащитник Роберто Торрес сократил отставание в счете ударом со штрафного в правую девятку — 2:1.

Через 9 минут Гомеш оформил дубль, добив мяч в пустые ворота после рикошета от штанги — 3:1.

На 61-й минуте Месси оформил дубль мощным ударом из-за пределов штрафной в правую шестерку — 4:1.

Через 3 минуты испанский форвард Пако Алькасер забил пятый мяч «Барселоны» после скидки Хавьера Маскерано — 5:1.

На 67-й минуте Хавьер Маскерано забил очередной мяч каталонцев ударом с одиннадцатиметровой отметки — 6:1.

В конце тайма Алькасер оформил дубль после ассиста Дениса Суареса — 7:1.

Статистика матча («Барселона"/"Осасуна»)

Удары 16/2

Удары в створ 11/2

Владение 75%/25%

Фолы 3/7

На данный момент «Барселона» идет на первом месте с 78-ю очками. «Осасуна» осталась на последнем месте с 18-ю очками.

Составы на матч:

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Маскерано, Динь, Ракитич, Бускетс, Суарес, Туран, Гомес, Месси, Алькасер.

«Осасуна»: Сиригу, Оиер, Фуэртес, Бунюэль, Мондрагон, Торрес, Тьенса, Ромеро, Мерида, Де Лас Куэвас, Леон.

Главный арбитр матча: Хосе Муниера.

Голы: Месси 12 — 1:0, Гомес 30 — 2:0, Торрес 48 — 2:1, Гомес 57 — 3:1, Месси 61 — 4:1, Алькасер 64 — 5:1, Маскерано (пен) 67 — 6:1, Алькасер 86 — 7:1.

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