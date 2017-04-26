В гандбольной Суперлиге «Университет-Нева» последним пробился в полуфинал
В третьем матче четвертьфинальной серии санкт-петербургские гандболисты переиграли волгоградский «Каустик» и завоевали путёвку в полуфмнал
Санкт-Петербург, 26 апреля 2017, 21:42 — REGNUM Результат третьего четвертьфинального матча мужской гандбольной Суперлиги, сыгранного 26 апреля.
- «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Каустик» (Волгоград)24:18 (11:8 13:10), счёт в серии2:1
Положение команд в плей-офф мужской гандбольной Суперлиги можно посмотретьздесь.
Читайте ранее в этом сюжете: В гандбольной Суперлиге определились три полуфиналиста из четырёх
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