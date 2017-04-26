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В гандбольной Суперлиге «Университет-Нева» последним пробился в полуфинал

Спорт

В третьем матче четвертьфинальной серии санкт-петербургские гандболисты переиграли волгоградский «Каустик» и завоевали путёвку в полуфмнал

«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Каустик» (Волгоград) 24:18
Иллюстрация: Spbhandball.ru
«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Каустик» (Волгоград) 24:18

Санкт-Петербург, 26 апреля 2017, 21:42 — REGNUM  Результат третьего четвертьфинального матча мужской гандбольной Суперлиги, сыгранного 26 апреля.

  • «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Каустик» (Волгоград)24:18 (11:8 13:10), счёт в серии2:1

В полуфинале «Университет-Нева» встретится с краснодарским СКИФом.

Положение команд в плей-офф мужской гандбольной Суперлиги можно посмотретьздесь.

Читайте ранее в этом сюжете: В гандбольной Суперлиге определились три полуфиналиста из четырёх

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