В гандбольной Суперлиге «Университет-Нева» последним пробился в полуфинал

Санкт-Петербург, , 21:42 — REGNUM Результат третьего четвертьфинального матча мужской гандбольной Суперлиги, сыгранного 26 апреля.

«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Каустик» (Волгоград)24:18 (11:8 13:10), счёт в серии 2:1

В полуфинале «Университет-Нева» встретится с краснодарским СКИФом.

Положение команд в плей-офф мужской гандбольной Суперлиги можно посмотретьздесь.

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