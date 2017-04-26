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«ЦСКА» забил четыре безответных мяча в ворота «Локомотива»

Спорт

На данный момент «ЦСКА» поднялся на второе место, набрав 50 очков. «Локомотив» идет на 6-м месте с 35 очками

Игроки «Локомотива»
Иллюстрация: Fclm.ru
Игроки «Локомотива»

Москва, 26 апреля 2017, 21:21 — REGNUM  26 апреля на стадионе «ВТБ-Арена» был разыгран матч 25-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между командами «ЦСКА» и «Локомотив». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «красно-синих».

На 11-й минуте российский реджиста Алан Дзагоев открыл счет ударом с близкого расстояния после проникающего паса Витиньо — 1:0.

На 39-й минуте Витиньо удвоил преимущество хозяев мощным ударом из-за пределов штрафной после ассиста Алексея Ионова — 2:0.

Через 6 минут российский молодой полузащитник Александр Головин довел счет до разгромного ударом в дальний нижний угол — 3:0. Ассистом отметился Витиньо.

В начале второго тайма хавбек сборной Израиля Бибрас Натхо забил четвертый мяч после ассиста Марио Фернандеса — 4:0.

Статистика матча (ЦСКА / «Локомотив»)

Удары 13/11

Удары в створ 7/7

Владение 51%/49%

Фолы 12/13

На данный момент «ЦСКА» поднялся на второе место, набрав 50 очков. «Локомотив» идет на 6-м месте с 35 — очками.

Составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Вернблум, Дзагоев, Натхо, Головин, Фернандес, Ионов, Витиньо.

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Денисов, Кверквеля, Янбаев, Фернандеш, Майкон, Тарасов, Денисов, Миранчук, Ари.

Главный арбитр матча: Сергей Карасев.

Голы: Дзагоев 11 — 1:0, Витиньо 39 — 2:0, Головин 45+1 — 3:0, Натхо 52 — 4:0.

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