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В волейбольной Суперлиге последним в «Финал шести» прошёл «Газпром-Югра»

Спорт

В решающем матче в Красноярске «Газпром-Югра» разгромил «Енисей» со счётом 3:0

Волейбольные мячи
Иллюстрация: Pixabay.com
Волейбольные мячи

Красноярск, 26 апреля 2017, 21:19 — REGNUM   Результат третьего матча первого этапа плей-офф, сыгранного 26 апреля в мужской волейбольной Суперлиге.

  • «Енисей» (Красноярск) — «Газпром-Югра» (Сургутский район) 0:3 (21:25 12:25 21:25), счёт в серии 1:2

Теперь «Газпром-Югра» сыграет в Группе А «Финала шести» вместе с «Зенит-Казанью» и новосибирским «Локомотивом», причём первым 6 мая пройдёт матч «Локомотив» — «Газпром-Югра».

В группе Б будут играть московское «Динамо», «Белогорье» и новоуренгойский «Факел». Там 6 мая пройдёт матч «Белогорье» — «Факел».

Ход борьбы в «Финале шести» мужской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: В волейбольной Суперлиге в плей-офф сыграны ответные матчи первого этапа

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