«Арсенал» одержал пятую победу в сезоне

Тула, , 21:18 — REGNUM 26 апреля на стадионе «Арсенал» был разыгран матч 25-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между командами «Арсенал» (Тула) и «Крылья Советов». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 30-й минуте грузинский защитник Гия Григолава открыл счет ударом головы после подачи Никиты Бурмистрова — 1:0.

На 80-й минуте аргентинский форвард Федерико Расич удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («Арсенал» / «Крылья Советов»)

Удары 13/9

Удары в створ 5/4

Владение 51%/49%

Фолы 9/16

На данный момент «Арсенал» поднялся на 14-ю строчку, набрав 21 очко. «Крылья Советов» опустились на 15-ю позицию с 21-м очком

Составы на матч:

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Григолава, Александров, Бурмистров, Думбия, Боурчану, Максимов, Шевченко.

«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Надсон, Зотов, Божин, Паскуато, Мияйлович, Зиньков, Зуев, Бруно, Корниленко.

Главный арбитр матча: Александр Егоров.

Предупреждения: Беляев — 14, Таранов — 18, Мияйлович — 44, Зотов — 59, Боурчану — 60.

Голы: Григолава 30 — 1:0, Расич 80 — 2:0.