Журналист из ФРГ: «Цензуры» на Кубке Конфедераций в РФ нет и в помине

Берлин, , 15:57 — REGNUM Какие-либо основания для возможной цензуры на Кубке Конфедераций, который пройдет в России в 2017 году, отсутствуют. Об этом в эфире NRD заявил представитель немецкого издания ARD Оливер Фрик.

Фрик получил аккредитацию для работы на Кубке Конфедераций 2017 года и чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Он отметил, что не согласен с ранее прозвучавшим заявлением журналиста Bild о том, что деятельность зарубежных СМИ во время международных спортивных состязаний в России будет ограничена.

«Я не могу подтвердить заявление Bild. И в помине нет никаких оснований для возможной цензуры на Кубке конфедераций. Они рады, что мы приезжаем, мы аккредитованы. Я без проблем получил визу до декабря 2018 года», — сказал Фрик.

По словам журналиста ARD, если у кого-либо возникнет необходимость дополнительной съемки, к примеру, на территории Кремля, на это потребуется дополнительное разрешение. Однако подобная процедура характерна и для других стран. В целом же процесс аккредитации не сопровождается какими-либо ограничениями.

Фрик добавил, что иностранные журналисты весьма критически освещают события в России. «Когда мы оказались на месте, многое не подтвердилось», — пояснил он.

Напомним, 25 апреля в немецком издании Bild вышел материал о том, что российские власти собираются ввести «цензуру» на освещение Кубка Конфедераций 2017 года. Издание пригрозило не отправлять в Россию ни одного сотрудника, если ограничения будут действовать.

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