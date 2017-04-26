Организаторы матча Шараповой с Винчи: Все билеты проданы

Штутгарт, Германия, , 13:06 — REGNUM Аншлаг ожидается на первом матче с участием российской теннисистки Марии Шараповой, которая впервые после 15-месячного перерыва примет участие в соревнованиях, сообщает sportbox.ru.

Шарапова сыграет в городе Штутгарте (Германия) с итальянкой Робертой Винчи. Встреча начнется 26 апреля в 19:30 мск.

По словам организаторов матча, все билеты проданы. «Категории билетов предусматривают посещение целого дня турнира, но матч Шарапова — Винчи абсолютно точно пройдет при аншлаге», — сообщил один из организаторов.

Напомним, Шарапова 26 апреля впервые после дисквалификационного перерыва примет участие в соревнованиях. Она была отстранены от соревнований за обнаружение в ее допинг-пробе запрещенного мельдония.

Дисквалификация длилась 15 месяцев. По данным СМИ, Шарапова в ближайшее время получит wild card в квалификацию Roland Garros-2017.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шарапова в марте 2017 года встречалась с главой Федерации тенниса Франции Бернаром Джудичелли по поводу возможности получения wild card в основную сетку турнира или же в квалификацию.

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