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Назначены арбитры и инспектор на финальный матч Кубка России

Спорт

Дополнительными ассистентами судьи назначены Михаил Вилков и Алексей Матюнин

Кубок России по футболу
Липунов Г. А
Кубок России по футболу

Москва, 26 апреля 2017, 11:50 — REGNUM  Финальный матч Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом», который пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, обслужит судейская бригада под руководством Алексея Николаева. Об этом сообщается в среду, 26 апреля, на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Назначены арбитры и инспектор на финальный матч Кубка России по футболу сезона 2016/17, — говорится в сообщении. — (…) Судья — Алексей Николаев; ассистенты судьи — Николай Богач, Андрей Глот».

В сообщении РФС также отмечается, что дополнительными ассистентами судьи назначены Михаил Вилков и Алексей Матюнин. Резервный судья — Вячеслав Семенов, а инспектировать поединок будет Андрей Бутенко.

12 апреля официальном сайте Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) сообщалось, что финал Кубка России по футболу между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» состоится 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.

«РФС и РФПЛ сообщают, что в соответствии с ранее утвержденным календарем финал Кубка России состоится 2 мая на стадионе «Фишт» в г. Сочи», — отмечалось тогда в сообщении.

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