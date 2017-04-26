ФК «Анже» вышел в финал Кубка Франции

Париж, , 10:27 — REGNUM Футбольный клуб «Анже» вышел в финал Кубка Франции, переиграв на своем поле в полуфинальном матче «Генгам». Встреча, прошедшая 25 апреля на стадионе «Жан-Буин» в Анже, завершилась со счетом 2:0.

Первый мяч на 38-й минуте забил Томас Мангани. На исходе второго тайма Матео Павлович (90+2) удвоил преимущество хозяев поля.

Напомним, что второй финалист Кубка Франции определится 27 апреля в матче между «Монако» и «Пари Сен-Жермен».

Кубок Франции. ½ финала

«Анже» (Анже) — «Генгам» (Генгам) — 2:0.

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