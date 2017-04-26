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Оренбургский спортсмен стал чемпионом Европы по дзюдо

Спорт

Для Оренбуржья победа Роберта — знаковая. До сих пор у оренбуржцев не было «золота» в европейских чемпионатах

Оренбург, 26 апреля 2017, 10:24 — REGNUM  Оренбургский спортсмен Роберт Мшвидобадзе чемпион Европы по дзюдо. Впервые в истории оренбургского дзюдо местный спортсмен одержал победу на соревнованиях такого высокого уровня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта, физической культуры и туризма Оренбуржья.

«Я посвящаю победу своему маленькому сыну и болельщикам, всем, кто держал за меня кулаки и переживал!», — сказал спортсмен. Он также признался, что самым сложным соперником для него стал призер мира, чемпион Европы из Азербайджана.

В Варшаве Роберт Мшвидобадзе провел пять победных поединков. На пути к финалу он выиграл у белоруса Климова, расправился в четвертьфинале с лидером рейтинга, победителем «Мастерса» азербайджанцем Сафаровым и вышел в главный поединок против болгарина Янислава Герчева. В итоге оренбургский спортсмен выиграл золото чемпионата Европы.

25 апреля дзюдоист прибыл в Оренбург. После недели отдыха с семьей у чемпиона продолжатся тренировки в Турции.

Стоит отметить, Роберт Мшвидобадзе переехал в Оренбург из Мордовии четыре года назад. По словам Заслуженного тренера России по дзюдо, его наставника Игоря Терскова, у парня поначалу не складывалась спортивная карьера, но в Оренбурге в нем увидели перспективу.

По словам тренера, выносливости и трудолюбию спортсмена можно только позавидовать. На первенствах Европы Роберт Мшвидобадзе дважды становился серебряным призером среди спортсменов до 23 лет, но золотая медаль ускользала. 300 дней в году он проводит в составе сборной России. Дома бывает наездами, редко задерживаясь дольше, чем на неделю. К европейским соревнованиям он готовился в Оренбурге.

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