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Теннисистка Шарапова возвращается на корт после дисквалификации

Спорт

В июне 2016 г. Международная федерация тенниса дисквалифицировала на два года теннисистку Марию Шарапову

Берлин, 26 апреля 2017, 10:10 — REGNUM  Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, ранее дисквалифицированная за употребление мельдония, сыграет свой первый официальный матч на турнире Женской теннисной ассоциации в Штутгарте (Германия). Об этом сообщают Вести.Ru.

В среду, 26 апреля, Шарапова сразится в первом круге турнира с представительницей Италии Робертой Винчи. Для организаторов спортивного праздника в Штутгарте возвращение российской спортсменки именно здесь — момент особый.

«Мария — мировая суперзвезда, — отметил директор турнира WTA в Штутгарте Маркус Гюндхардт. — Выигрывала турниры Большого шлема, а у нас побеждала трижды. Это важный игрок для истории и понимания нашего турнира. Я очень рад, что именно на этой неделе — она вновь может играть».

Ранее ряд СМИ сообщил, что теннисистка Мария Шарапова в ближайшее время получит wild card в квалификацию Roland Garros-2017.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 г. Международная федерация тенниса дисквалифицировала на два года теннисистку Марию Шарапову, после обнаружения запрещенного мельдония в допинг-пробе спортсменки. Позднее Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения.

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