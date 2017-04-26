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Назван самый высокооплачиваемый игрок MLS

Спорт

«Гарантированное вознаграждение 35-летнего бразильца за год составит $ 7,17 млн»

Вашингтон, 26 апреля 2017, 09:34 — REGNUM  Бразильский полузащитник Кака, выступающий за «Орландо Сити», является самым высокооплачиваемым игроков MLS в 2017 году. Об этом, как передает «Чемпионат», говорится в данных, обнародованных профсоюзом игроков лиги.

«Гарантированное вознаграждение 35-летнего бразильца за год составит $ 7,17 млн», — отмечается в сообщении.

На второй сточке рейтинга находится нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко ($ 7,12 млн), на третьей — игрок «Торонто» Майкл Брэдли ($6,5 млн).

Отметим, что в Топ-5 также попали игроки «Нью-Йорк Сити» — Андреа Пирло ($5,9 млн) и Давид Вилья ($5,6 млн).

Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков MLS:

1. Кака («Орландо Сити») — $ 7,17 млн

2. Себастьян Джовинко («Торонто») — $7,12 млн

3. Майкл Брэдли («Торонто») — $6,5 млн

4. Андреа Пирло («Нью-Йорк Сити») — $5,9 млн

5. Давид Вилья («Нью-Йорк Сити») — $5,6 млн.

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