Воробьев заключил контракт с «Филадельфией»

Филадельфия, США, , 09:14 — REGNUM Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев подписал контракт с клубом «Филадельфией Флайерз», который выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщил репортер канадского телеканала TVA Sports Рено Лавой в своем микроблоге в соцсети Twitter.

«Михаил Воробьев подписал контракт с «Летчиками», — говорится в сообщении.

Срок соглашения российского нападающего с клубом из НХЛ не разглашается.

Напомним, что 20-летний Михаил Воробьев в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел за уфимский «Салават» 49 матчей.