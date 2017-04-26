Воробьев заключил контракт с «Филадельфией»
«Михаил Воробьев подписал контракт с «Летчиками"»
Филадельфия, США, 26 апреля 2017, 09:14 — REGNUM Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев подписал контракт с клубом «Филадельфией Флайерз», который выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщил репортер канадского телеканала TVA Sports Рено Лавой в своем микроблоге в соцсети Twitter.
«Михаил Воробьев подписал контракт с «Летчиками», — говорится в сообщении.
Срок соглашения российского нападающего с клубом из НХЛ не разглашается.
Напомним, что 20-летний Михаил Воробьев в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел за уфимский «Салават» 49 матчей.
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