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«Сан-Антонио» переиграл «Мемфис» в пятом матче плей-офф НБА

Спорт

«Сан-Антонио Сперс» (Сан-Антонио) — «Мемфис Гриззлиз» (Мемфис) — 116:103

Сан-Антонио, США, 26 апреля 2017, 08:51 — REGNUM  Баскетболисты «Сан-Антонио Сперс» на своем паркете переиграли «Мемфис Гриззлиз» в пятом матче 1/8 финала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча, прошедшая 25 апреля в Сан-Антонио, завершилась со счетом 116:103.

Героем матча в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 28 очков. У гостей «голевыми действиями» отметился Майк Конли (26 баллов).

Таким образом, в серии до четырех побед «Сан-Антонио» пока переигрывает «Мемфис» — 3:2.

НБА. Плей-офф. ¼ финала. 5-й матч

«Сан-Антонио Сперс» (Сан-Антонио) — «Мемфис Гриззлиз» (Мемфис) — 116:103 (23:23, 32:26, 32:27, 29:27).

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