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«Медведев спас «Ростов» от поражения в двух эпизодах»

Спорт

Главный тренер жёлто-синих подвёл итоги победной игры с «Уфой»

Вратарь ФК «Ростов» Никита Медведев
Иллюстрация: Fc-rostov.ru
Вратарь ФК «Ростов» Никита Медведев

Ростов-на-Дону, 26 апреля 2017, 07:32 — REGNUM  После разгромной победы над столичным «Спартаком» (3:0) футболисты «Ростова» одержали победу над очередным соперником. Торговый счёт на табло по итогам матча с «Уфой» — 1:0 в пользу жёлто-синих. Как прокомментировал домашнюю встречу главный тренер донской дружины Иван Данильянц, от поражения ростовчан спас голкипер Никита Медведев.

«Был очень трудный матч, который игроки смогли вытащить на характере. Во-первых, два дня назад «Ростов» потратил много энергии со «Спартаком». Во-вторых, «Уфа» — боевая команда, которая показала хороший футбол. Но ребята сумели забить и вытерпеть до конца, несмотря на то, что команда перегружена», — отметил наставник.

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О том, что команду ожидает непростой матч, перед игрой говорил и форвард ростовчан Марко Девич. И, по его словам, борьба за евробкубковую зону не окончена.

«Пора наверстывать упущенное. В первой части сезона команда потеряла много очков из-за плотного графика, было тяжело физически, но есть время, чтобы все исправить», — сказал нападающий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в еврокубках УЕФА в следующем сезоне примут участие российские команды, занявшие в 2017 году первые шесть мест в РФПЛ.

Пока «Ростов» находится на пятой строчке в турнирной таблице, заработав 39 очков. Десять игр команда выиграла, девять были проведены вничью, в шести матчах был проигрыш. До конца недели желто-синим предстоит сыграть на домашнем стадионе «Олимп-2» с пермским «Амкаром». Матч состоится 30 апреля.

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