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Баскетбол. В Евролиге определились первые полуфиналисты, ЦСКА среди них

Спорт

ЦСКА попадает в число четырёх лучших баскетбольных клубов Европы в четырнадцатый раз

Мадрид, 26 апреля 2017, 00:37 — REGNUM  Результат третьего четвертьфинального матча Евролиги, сыгранный московским ЦСКА 25 апреля в Испании.

  • «Баскония» (Испания) — ЦСКА (Москва) 88:90 (24:22 20:21 26:29 18:18), счёт в серии 0:3

ЦСКА решил проблему выхода в полфинал за минимально возможные три матча, так же, как и турецкий у"Фенербахче». Остальные два участника полуфиналов должны определится в парах «Реал Мадрид» — «Дарюшшафака» и «Олимпиакос» — «Анадолу Эфес». Именно с победителем последней пары ЦСКА сыграет в полуфинале «Финала четырех», который пройдет 19−21 мая в Стамбуле.

Положение команд в розыгрыше плей-офф мужской баскетбольной Евролиги можно посмотреть здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: Баскетболисты ЦСКА победили «Басконию» и во втором матче плей-офф

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