В гандбольной Суперлиге определились три полуфиналиста из четырёх

Ставрополь, , 21:32 — REGNUM Результаты последних трёх ответных четвертьфинальных матчей мужской гандбольной Суперлиге, сыгранных 25 апреля.

« Динамо-Виктор » (Ставрополь) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) 30:25 (13:14 17:11), счёт в серии 2:0

» (Ставрополь) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) (13:14 17:11), счёт в серии « Чеховские Медведи » (Чехов) — «Пермские медведи» (Пермь) 32:24 (15:12 17:12), счёт в серии 2:0

» (Чехов) — «Пермские медведи» (Пермь) (15:12 17:12), счёт в серии «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Каустик» (Волгоград) 25:22 (12:8 13:14), счёт в серии 1:1

Победитель пары «Университет-Нева» — «Каустик» определится завтра, 26 апреля, в третьем матче четвертьфинальной серии, который пройдёт опять в Санкт-Петербурге.

Положение команд в четвертьфиналах мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.

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