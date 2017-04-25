В гандбольной Суперлиге определились три полуфиналиста из четырёх
К краснодарскому СКИФу присоединились «Чеховские медведи» и «Динамо-Виктор» из Ставрополя. «Университет-Нева» и волгоградский «Каустик» продолжают выяснять отношения
Ставрополь, 25 апреля 2017, 21:32 — REGNUM Результаты последних трёх ответных четвертьфинальных матчей мужской гандбольной Суперлиге, сыгранных 25 апреля.
- «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) 30:25 (13:14 17:11), счёт в серии 2:0
- «Чеховские Медведи» (Чехов) — «Пермские медведи» (Пермь) 32:24 (15:12 17:12), счёт в серии 2:0
- «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Каустик» (Волгоград) 25:22 (12:8 13:14), счёт в серии 1:1
Победитель пары «Университет-Нева» — «Каустик» определится завтра, 26 апреля, в третьем матче четвертьфинальной серии, который пройдёт опять в Санкт-Петербурге.
Положение команд в четвертьфиналах мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.
Читайте ранее в этом сюжете: Первым полуфиналистом гандбольной Суперлиги стал краснодарский СКИФ
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