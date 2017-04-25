«Ростов» не пропускает уже 9 матчей подряд в Премьер-лиге

Ростов-на-Дону, , 21:26 — REGNUM 25 апреля на стадионе «Олимп-2» был разыгран матч 25-го тура Российской Футбольной Преьмер-лиги между командами «Ростов» и «Уфа». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

На 22-й минуте оттянутый форвард сборной России Дмитрий Полоз открыл счет после точного заброса Кристиана Нобоа — 1:0.

Статистика матча («Ростов"/"Уфа»)

Удары 2/9

Удары в створ ¼

Владение 50%/50%

Фолы 10/13

На данный момент «Ростов» идет на 5-м месте с 39-ю очками. «Уфа» осталась на 9-м месте с 33-мя очками.

Составы на матч:

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Байрамян, Симич, Мевля, Навас, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Сухов, Стоцкий, Засеев, Пауревич, Безденежных, Карп, Фатай.

Предупреждения: Безденежных — 21, Карп — 29, Никитин — 53.

Голы: Полоз 22 — 1:0.