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«Спартак» сделал очередной шаг к чемпионству

Спорт

На данный момент «Спартак» идет на первом месте с 57-ю очками. «Урал» остался на 10-м месте с 29-ю очками

Москва, 25 апреля 2017, 21:22 — REGNUM  25 апреля на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 25-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Спартак» и «Урал». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».

На 23-й минуте бразильский хавбэк Фернандо открыл счет после ассиста Квинси Промеса — 1:0.

Статистика матча («Спартак"/"Урал»)

Удары 11/3

Удары в створ 5/2

Владение 53%/47%

Фолы 11/10

На данный момент «Спартак» идет на первом месте с 57-ю очками. «Урал» остался на 10-м месте с 29-ю очками.

Составы на матч:

«Спартак»: Ребров, Джикия, Комбаров, Таски, Ещенко, Фернандо, Самедов, Мельгарехо, Зобнин, Попов, Промес.

«Урал»: Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Кулаков, Табидзе, Димитров, Коробов, Павленко, Лунгу, Ильин.

Предупреждения: Попов — 51, Балажиц — 74.

Голы: Фернандо 23 — 1:0.

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