За конфликт с арбитром Павлюченко дисквалифицировали на три матча

Екатеринбург, , 19:58 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) решил дисквалифицировать футболиста клуба «Урал» Романа Павлюченко на три матча за неподобающее поведение в отношении арбитра. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил журналистам лава КДК РФС Артур Григорьянц.

По его словам, Павлюченко дисквалифицирован на три матча, при этом один матч (25-го тура) считается реальным исполнением, а два — условной санкцией.

Кроме того, в отношении Павлюченко установлен шестимесячный испытательный срок, а футбольный клуб «Урал» выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

В итоге Павлюченко пропустит матч с московским «Спартаком» который пройдет сегодня. А вот на матчи против грозненского «Терека» и московского «Локомотива» он скорее всего выйдет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент с Павлюченко произошел в матче 24-го тура РФПЛ, в котором сошлись екатеринбургский «Урал» и санкт-петербургский «Зенит». Судья удалил с поля полузащитника «Урала» Эрика Бикфали за вторую желтую карточку. Павлюченко был крайне недоволен этим решением арбитра Алексее Еськова и повел себя в отношении него крайне агрессивно. В итоге арбитр удалил Павлюченко с поля.

«Зенит» выиграл со счетом 2:0.