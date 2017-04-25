Бронзовые медали в Суперлиге завоевали волейболистки красноярского «Енисея»

Красноярск, , 19:28 — REGNUM 25 апреля в серии и за 3-е место в женской в волейбольной Суперлиге сыгран четвёртый матч, в котором стал известен победитель серии.

«Енисей» (Красноярск) — «Уралочка» (Свердловская область) 3:2 (25:27 14:25 25:23 25:20 15:13), счёт в серии 3:1.

Бронзовые медали достались красноярским волейболисткам.

Главный вопрос сезона, кому достанутся золотые медали, будет решаться в борьбе московского «Динамо» и «Динамо-Казани». После двух матчей, прошедших в Москве, счёт равный 1:1. Теперь 28 и 29 апреля два матча пройдут в Казани, и возможно, уже 29 числа победитель Суперлиги определится.

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