«Кристал Пэлас» планирует выручить за Заха 40 млн фунтов стерлингов

Лондон, , 14:17 — REGNUM Футбольный клуб «Кристал Пэлас» (Лондон) планирует получить компенсацию в размере 40 млн фунтов стерлингов за игрока Уилфрида Заха в случае его перехода в другой клуб. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на иностранные СМИ.

«Кристал Пэлас» готов отпустить футболиста команды Уилфрида Заха за компенсацию минимум в 40 млн фунтов стерлингов», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, руководство лондонского клуба готово предложить хавбеку новый контракт, по условиям которого он будет зарабатывать 120 тыс. фунтов в неделю. При этом сам 25-летний игрок не торопится подписывать новое соглашение.

После тридцати трех матчей в чемпионате Англии «Кристал Пэлас» пока занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.

Читайте также: «Кристал Пэлас» отыграл 2 мяча и спас ничью в матче с «Лестером»