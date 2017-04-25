Глушаков, удаленный в матче с «Ростовом», прибыл на заседание КДК РФС

Москва, , 13:35 — REGNUM Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, который получил красную карточку в матче двадцать четвертого тура чемпионата России с «Ростовом» (0:3), прибыл на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает «Р-Спорт».

«Глушаков прибыл на заседание КДК РФС», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля футбольный клуб «Ростов» на своем поле разгромил московский «Спартак» в матче двадцать четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:0.

Полузащитник Денис Глушаков получил красную карточку на 75-й минуте встречи за грубую игру против игрока «Ростова» Кристиана Нобоа.

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