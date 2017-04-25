В Москве откроется парк Кубка конфедераций ФИФА

Москва, , 13:34 — REGNUM В Москве в «Музеоне» 29 апреля состоится торжественное открытие парка, посвященного Кубку конфедераций ФИФА — 2017, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для посетителей подготовлена развлекательная программа: конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины, а также возможность выиграть билеты на матчи Кубка конфедераций.

В парке будет увидеть российских футбольных звезд, легенд футбола ФИФА. Кроме того, гости парка смогут встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом чемпионата мира по футболу — 2018 волком Забивакой.

Вход и развлечения в течение двух дней (29−30 апреля) будут бесплатными.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Кубок конфедераций ФИФА-2017 стартует в России 17 июня. Первая игра пройдет на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. На поле выйдут футбольные сборные России и Новой Зеландии. В Москве матчи Кубка конфедераций примет стадион «Спартак».

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