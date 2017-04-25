Венгер опроверг информацию СМИ о «переходе» Жиру в «Марсель»

Лондон, , 13:14 — REGNUM Информация СМИ о том, что форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру в ближайшее время может перейти в «Марсель», не соответствует действительности. Об этом, как передает The Mirror, сообщил главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

«Арсенал» не получал никаких предложений от «Марселя», — сказал французский специалист. — Мы хотим, чтобы Жиру остался в клубе».

Ранее ряд СМИ сообщил, что руководство французского «Марселя» готово выложить за Жиру более 20 млн евро.

После тридцати одного матча в чемпионате Англии лондонский «Арсенал» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков.

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