Массовая драка хоккеисток в Казахстане — видео
Причины потасовки между хоккеистками пока неизвестны
Алма-Ата, Казахстан, 25 апреля 2017, 12:34 — REGNUM В Алма-Ате произошла массовая драка между спортсменками из двух хоккейных клубов — «Томирис» и «Айсулу». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на обнародованное на портале YouTube видео.
Инцидент произошел в понедельник, 24 апреля, во время матча чемпионата страны, который проходил во Дворце спорта имени Балуана Шолака.
«Хоккеистки из клуба «Томирис» устроили массовую драку с участницами команды «Айсулу» во время чемпионата Казахстана», — говорится в сообщении.
Причины потасовки между хоккеистками пока неизвестны.
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