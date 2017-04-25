Немецкий таблоид увидел «цензуру» на Кубке Конфедераций в России

Берлин, , 12:34 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин покушается на «свободу мнений», якобы введя цензуру на освещение проходящего в России Кубка Конфедераций, пишет журналист Bild Матиас Брюгельманн.

По его словам, писать разрешено только о футбольных матчах, проходящих в рамках Кубка конфедераций — своего рода генеральной репетиции перед чемпионатом мира 2018 года, который также пройдет в России.

Якобы для немецких журналистов были введены ограничения на работу на спортивных аренах и прилегающих достопримечательностях. «Журналист, который не может сообщать обо всём, что видит, — не журналист, а пропагандист», — пишет Брюгельманн.

Коррумпированная ФИФА предоставляет Путину свободу действий, но это уже никого не удивляет, утверждает пишет Брюгельманн. Он заявил, что немецкий таблоид Bild не отправит на Кубок Конфедераций, в котором принимают участие немецкие спортсмены, ни одного репортёра, «пока действует цензура».

Автор статьи также напомнил о зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года, которые Путин «испортил допингом» на государственном уровне.