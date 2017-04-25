Защитник Сидоров подписал новый контракт с «Ак Барсом»
«Соглашение рассчитано на 3 года»
Казань, 25 апреля 2017, 12:12 — REGNUM Защитник Михаил Сидоров, выступающий за казанский «Ак Барс», подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте казанской хоккейной команды.
«ХК «Ак Барс» продлил контракт с 19-летним защитником Михаилом Сидоровым, — говорится в сообщении. — Соглашение рассчитано на 3 года».
Отмечается, что в сезоне-2016/17 хоккеист Сидоров набрал 7 (1+6) очков в 49 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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