Защитник Сидоров подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Казань, , 12:12 — REGNUM Защитник Михаил Сидоров, выступающий за казанский «Ак Барс», подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте казанской хоккейной команды.

«ХК «Ак Барс» продлил контракт с 19-летним защитником Михаилом Сидоровым, — говорится в сообщении. — Соглашение рассчитано на 3 года».

Отмечается, что в сезоне-2016/17 хоккеист Сидоров набрал 7 (1+6) очков в 49 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).