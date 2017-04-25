«Голден Стэйт» вышел во второй раунд плей-офф НБА

Портленд, США, , 10:04 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своем паркете уступил «Голден Стэйт Уорриорз» в четвертом матче 1/8 финала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча, прошедшая 24 апреля в Портленде, завершилась со счетом 103:128.

Героем встречи в составе гостей стал защитник Стефан Карри, набравший 37 очков и сделавший 8 передач.

Таким образом, «Голден Стэйт» вышел в четвертьфинал плей-офф НБА, выиграв серию «Портлендом» со счетом 4:0. В следующей стадии турнира «Голден Стэйт» встретится с победителем пары «Клипперс» — «Юта» (2:2).

НБА. Плей-офф. ¼ финала. 4-й матч

«Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 103:128 (22:45, 26:27, 32:34, 23:22).

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