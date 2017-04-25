СМИ: Шарапова получит wild card в квалификацию Roland Garros

Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова в ближайшее время получит wild card в квалификацию Roland Garros-2017. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на свой источник.

По информации издания, российская спортсменка в марте текущего года встречалась с главой Федерации тенниса Франции Бернаром Джудичелли для обсуждения возможности получения wild card в основную сетку турнира или же в квалификацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 г. теннисистка Мария Шарапова была на два года дисквалифицирована Международной федерацией тенниса, после обнаружения запрещенного мельдония в ее допинг-пробе. Позднее Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения.

Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года.

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