«Рома» переиграла «Пескару» в матче чемпионата Италии

Пескара, Италия, , 08:58 — REGNUM Футбольный клуб «Пескара» на своем поле уступил «Роме» в матче тридцать третьего тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 24 апреля на стадионе «Адриатико» в Пескаре, закончилась со счетом 1:4.

В составе гостей голевыми действиями отметились Кевин Стротман, Раджа Наингголан и Мохамед Салах (дубль). У хозяев поля единственный мяч забил Ахмад Бенали.

После тридцати трех матчей в чемпионате Италии «Рома» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 75 очков. Клуб «Пескара», набравший 14 баллов, находится на двадцатой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

«Пескара» (Пескара) — «Рома» (Рим) — 1:4.

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