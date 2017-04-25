ФК «Ньюкасл» вернулся в Премьер-лигу

Лондон, , 08:28 — REGNUM Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» на своем поле переиграл «Престон Норт Энд» в матче сорок четвертого тура второго по значимости дивизиона чемпионата Англии (Championship) и гарантировал себе возвращение в Премьер-лигу (АПЛ). Встреча, состоявшаяся 24 апреля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей голевыми действиями отметились Айосе Перес (дубль), Кристиан Атсу и Мэтт Ротчи. У гостей единственный мяч забил Джордан Хьюджил.

После сорока четырех матчей в Championship «Ньюкасл» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 88 очков. Клуб «Престон», набравши 61 балл, находится на одиннадцатой позиции.

Чемпионшип. 44-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн) — «Престон Норт Энд» (Престон) — 4:1.